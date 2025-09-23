MIL-LEC (2-0): Nkunku gonfia il primo palloncino rossonero! Che gol!

Cristopher Nkunku segna il primo gol in rossonero! E lo ha fatto bellissimo! Al minuto 51 i rossoneri trovano il meritatissimo raddoppio contro il Lecce dopo essere partiti a tutta birra anche nella ripresa. Il gol è di Nkunku sugli sviluppi del corner: grande palla di Saelemaekers che trova sul secondo palo segna con una mezza rovesciata perfetta. L'esultanza può solo accompagnare: primo palloncino rosso(nero) gonfiato da Nkunu tra l'ovazione generale dei tifosi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci (45' st Fofana), Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani; Gabbia, Odogu, Estupinan, Athekame; Modric; Pulisic, Balentien. All. Marco Landucci.

LECCE (4-3-3): Früchtl; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Dramé (45' st Pierotti), Berisha, Helgason (45' st Gorter); N'Dri (22' Gaspar), Camarda, Morente. A disp.: Falcone, Samooja; Gallo, Kouassi; Coulibaly, Kovač, Ramadani, Sala, Štulić. All. Di Francesco.

LA SQUADRA ARBITRALE DI MILAN-LECCE

Arbitro: Tremolada di Monza.

Assistenti: Bahri - Barone

IV ufficiale: Sozza

VAR: Maggioni

AVAR: Mazzoleni

