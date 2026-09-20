MIL-LEC (3-0): triplo cambio nel Milan, fischi per Estupinan

MIL-LEC (3-0): triplo cambio nel Milan, fischi per EstupinanMilanNews.it
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Oggi alle 22:23News
di Lorenzo De Angelis
Altro doppio cambio nel Milan: dentro Bartesaghi e Musah

Al minuto 76 Ruben Amorim ha deciso di mettere ulteriormente mano panchina così da dare spazio a giocatori più freschi. Dentro Musah e Bartesaghi per Modric, osannato dal pubblico di San Siro, e Estupinan, fischiato (in maniera ingenerosa) dai suoi tifosi. 

MILAN-LECCE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. A disp.: Terracciano P., Torriani; Bartesaghi, Diawara, Gabbia, Terracciano F., Tomori; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari, Loftus-Cheek, Moreira, Musah; Camarda. All.: Amorim.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh, Ilić, Coulibaly; Monteiro, Štulić, Pierotti. A disp.: Bleve, Borbei; Dembelé, Fofana, Jean, Ndaba, Scott; Dramé, Fatah, Gorter; Esteban, N'Dri, Ngom. All.: Di Francesco.

Arbitro: La Penna. 