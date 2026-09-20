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La classifica aggiornata dopo Milan-Lecce: rossoneri quinti a -2 da Roma e Inter
MilanNews.it
Si riporta la classifica aggiornata di Serie A al termine della quinta giornata di campionato, conclusasi con il 2-0 del Milan al Lecce.
Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A al termine della quinta giornata di campionato:
Roma 13 (5 partite giocate)
Inter 13 (5)
Lazio 13 (5)
Cagliari 12 (4)
Milan 11 (5)
Frosinone 10 (5)
Juventus 10 (5)
Como 10 (5)
Napoli 7 (5)
Sassuolo 7 (5)
Lecce 6 (5)
Atalanta 6 (5)
Udinese 4 (5)
Torino 4 (5)
Parma 4 (5)
Monza 4 (5)
Fiorentina 4 (5)
Bologna 2 (5)
Genoa 1 (5)
Venezia 0 (5)
autore
Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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