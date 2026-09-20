MIL-LEC (3-0): tris rossonero, a segno Diego Moreira
I cambi hanno ancora una volta avuto un impatto importante sulla partita del Milan. Pochi minuti dopo il suo ingresso in campo Diego Moreira ha infatti trovato la rete del tris rossonero dopo una cavalcata che l'ha visto arrivare dentro l'area di rigore, superare Gaspar con un cambio di direzione e superare Falcone con un tiro che ha beffato il portiere salentino sotto le gambe.
MILAN-LECCE, LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. A disp.: Terracciano P., Torriani; Bartesaghi, Diawara, Gabbia, Terracciano F., Tomori; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari, Loftus-Cheek, Moreira, Musah; Camarda. All.: Amorim.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh, Ilić, Coulibaly; Monteiro, Štulić, Pierotti. A disp.: Bleve, Borbei; Dembelé, Fofana, Jean, Ndaba, Scott; Dramé, Fatah, Gorter; Esteban, N'Dri, Ngom. All.: Di Francesco.
Arbitro: La Penna.
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