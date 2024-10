MIL-NAP (0-1): Lukaku sblocca il match, ingenuo Pavlovic

Napoli subito avanti al quinto minuto con Romelu Lukaku. Malissimo Pavlovic, che prima lascia in gioco il belga e poi non riesce a contrastarlo andando addirittura a terra. Il centravanti del Napoli a tu per tu con Maignan la piazza forte di sinistro, subito avanti gli ospiti. Solito avvio horror del Milan.