MIL-ROM (1-0): lampo di Leao, zampata di Pavlovic! Rossoneri avanti!MilanNews.it
Dopo un primo tempo di sofferenza, il Milan passa avanti! I rossoneri hanno patito moltissimo la pressione della Roma e hanno rischiato di andare anche sotto. Alla prima uscita riuscita dalla pressione, si apre il campo per Rafael Leao che sulla sinistra brucia letteralmente N'Dicka, mette a rimorchio per Pavlovic che accompagna l'azione come spesso capita e batte Svilar. Seconda rete stagionale per il serbo dopo quella segnata alla prima di campionato contro la Cremonese. Rossoneri avanti!

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Roma, match valido per la decima giornata di Serie A.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Odogu, Athekame, Estupinan, Jashari, Loftus-Cheek, Castiello. All. Massimiliano Allegri.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, El Ayanoui, Kone, Celik; Soule, Cristante; Dybala. A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Pellegrini, Dovbyk, Tsimikas, Ziolkowski, Bailey, Baldanzi, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy. All. Gasperini.