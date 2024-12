MIL-ROM (1-1): espulso Fonseca dopo le continue proteste, atmosfera di fuoco a San Siro

vedi letture

Gara frizzante a San Siro con Milan e Roma a caccia del gol del vantaggio. Intanto è stato espuslo mister Fonseca dopo una forte protesta per un presunto fallo di Pisilli su Reijnders. Fabbri estrae il rosso a Fonseca, letteralmente una furia contro il quarto uomo per il rigore non dato. Nel frattempo giallo anche per Theo e Morata. Partita che è diventata nervosa.