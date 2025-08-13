Milan, abbonamenti per la stagione 2025/26: siamo a 35mila tessere sottoscritte

Milan, abbonamenti per la stagione 2025/26: siamo a 35mila tessere sottoscritteMilanNews.it
Oggi alle 17:20
Gaetano Mocciaro

Dal 25 luglio è iniziata la vendita libera degli abbonamenti al Milan per la stagione 2025/26. Al momento le tessere sottoscritte sono circa 35mila. Obiettivo arrivare a quota 40mila, cifra raggiunta nella passata stagione.