Milan, sono già quattro le amichevoli programmate per l'estate
Il Milan di Gerry Cardinale sta cercando di assumere un carattere sempre più internazionale. Lo si vede dal casting in corso - infinito - per decidere nuovo allenatore e dirigenti. Lo si vede anche da come è stato organizzato il calendario estivo rossonero. Il Diavolo sarà in torunée tra Australia e Asia: questa non è una novità, è successo l'anno scorso e anche in passato si andava in Cina, Stati Uniti o oltre i confini Nazionali. Ma per il momento delle quattro amichevoli programmate, oltre alle due in tour, anche le altre due si giocheranno all'estero.
MILAN, SONO QUATTRO LE AMICHEVOLI GIÀ IN PROGRAMMA
Di seguito si riporta il calendario delle quattro amichevoli estive del Milan attualmente in programma:
1) 25 luglio, Celtic-Milan - Celtic Park, Glasgow (Scozia)
2) 5 agosto, Milan-Inter - Optus Stadium, Perth (Australia)
3) 8 agosto, Chelsea-Milan - Gelora Bung Karno Stadium, Giacarta (Indonesia)
4) 15 agosto, Milan-Manchester United - Tarczynski Stadium, Breslavia (Polonia)
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