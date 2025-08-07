Milan, Astin Mbaye ha firmato il suo primo contratto da professionista

di Enrico Ferrazzi
fonte acmilan.com

 Astin Mohammet Zaehb Mbaye, difensore rossonero classe 2009, ha firmato il suo primo contratto da professionista e farà parte del Progetto Milan Futuro. Lo riferisce il club di via Aldo Rossi con questo comunicato pubblicato sul sito ufficiale: "AC Milan comunica che Astin Mohammet Zaehb Mbaye ha firmato il suo primo contratto da professionista.

Il difensore, classe 2009, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti". 