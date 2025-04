Milan-Atalanta, le statistiche del primo tempo premiano la Dea: i rossoneri provano le transizioni veloci

È terminato il primo tempo di Milan-Atalanta con uno 0-0 tutto sommato giusto: le squadre si rispettano molto e chiudono con attenzione, tant'è che le statistiche rispecchiano perfettamente questo andamento: 0 tiri in porta per entrambe, due tiri per l'Atalanta.

Dea padrona del possesso palla con un netto 68% che per ora si è rivelato sterile. I bergamaschi hanno effettuato il doppio dei passaggi fatti dai rossoneri, 267 a 125 con una precisione del 92% e del 83%. Rossoneri che hanno lasciato il pallino del gioco in mano agli avversari e hanno provato ad essere pericolosi in ripartenza con tante giocate in verticale.