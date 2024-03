Milan, attento al cartellino: quattro diffidati a rischio gara di ritorno contro lo Slavia

Ritorna il palcoscenico dell'Europa League. Domani sera il Milan ospiterà a San Siro lo Slavia Praga alle ore 21 nella gara di andata degli ottavi di finale. In un confronto che si basa sulla doppia sfida andata e ritorno (si giocherà tra una settimana a Praga, giovedì 14 marzo, ore 18.45) è importante cercare di sfruttare il fattore casalingo subito in modo tale che la trasferta in Repubblica Ceca possa essere approcciata in un clima più sereno. Bisognerà però stare molto attenti a tutti i dettagli, come i cartellini gialli che mai come in un confronto a eliminazione diretta possono essere decisivi.

Infatti, tra le fila del Milan ci sono quattro giocatori diffidati. Dunque quattro rossoneri che devono evitare di essere ammoniti domani sera per non saltare la gara di ritorno fra una settimana. E sono giocatori importanti: il portiere titolare Mike Maignan, due difensori come Florenzi e Tomori, anche se domani l'inglese parte dalla panchina, e il centrocampista Yunus Musah, anche lui dovrebbe essere a disposizione a gara in corso.