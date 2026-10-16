News MN - Milan, a bilancio la svalutazione da quasi 3 milioni per Gimenez: c'è un motivo

Nel bilancio consolidato del Milan per la stagione 2025/26 (clicca qui) è presente anche la svalutazione per 2.861.905 euro del valore residuo di Santiago Gimenez. Così facendo, il costo da ammortizzare è di 17.9 milioni che va a incastrarsi con l’eventuale diritto di riscatto del Porto che ammonta a circa 18 milioni di euro più bonus. Così facendo il Milan, in caso di cessione del messicano a fine anno, non andrebbe a registrare una minusvalenza.

Sempre a proposito di Gimenez, il suo agente Rafaela Pimenta nei giorni scorsi ha parlato proprio del suo periodo in rossonero, che è stato incontrovertibilmente negativo: "Santi è arrivato al Milan a metà stagione. Non è facile inserirsi in una squadra a gennaio: è molto diverso dall'arrivare all'inizio della stagione, soprattutto quando si tratta di un altro Paese, un'altra lingua, un'altra cultura e un calcio molto diverso da quello a cui era abituato. Poi è cambiato l'allenatore, è cambiata tutta la dirigenza e quest'anno è cambiato nuovamente tutto. La continuità diventa impossibile, davvero impossibile, quando il club, come il Milan in quel momento, non ha una struttura stabile. E quando la struttura non è stabile, per un giocatore è difficile trovare la propria dimensione, soprattutto se è straniero e sta arrivando in un nuovo ambiente. Tu conosci la situazione italiana: chi arriva critica ciò che è stato fatto prima, chi se ne va critica le decisioni della dirigenza precedente. È un po' una questione politica".