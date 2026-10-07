Milan, il calendario del Milan da qui alla prossima sosta
La prima, lunga, sosta della stagione è passata agli archivi: questo weekend torna il calcio dei club, quindi torna la Serie A, quindi torna il Milan. Il club rossonero sarà impegnato domenica 11 ottobre alle ore 18 a Reggio Emilia contro il Sassuolo: la prima di nove partite che si giocheranno nell'arco del prossimo mese, fino alla nuova sosta. Si giocherà in Serie A e in Europa League praticamente ogni tre o quattro giorni.
MILAN, IL CALENDARIO COMPLETO FINO ALLA PROSSIMA SOSTA
Sei partite di Serie A e tre di Europa League, il tutto nell'arco di un solo mese: il calendario del Milan fino alla prossima sosta.
Serie A 6ª giornata, Sassuolo-Milan, domenica 11 ottobre alle 18.00 (DAZN/Sky/NOW) - MAPEI Stadium, Reggio Emilia
Europa League 2ª giornata, Salisburgo-Milan, giovedì 15 ottobre alle 18.45 (Sky/NOW) - Red Bull Arena, Salisburgo
Serie A 7ª giornata, Milan-Atalanta, domenica 18 ottobre alle 18.00 (DAZN/Sky/NOW) - San Siro
Europa League 3ª giornata, Bournemouth-Milan, giovedì 22 ottobre alle 21.00 (Sky/NOW) - Vitality Stadium, Bournemouth
Serie A 8ª giornata, Udinese-Milan, domenica 25 ottobre alle 20.45 (DAZN) - Bluenergy Stadium, Udine
Serie A 9ª giornata, Milan-Bologna, mercoledì 28 ottobre alle 18.30 (DAZN) - San Siro
Serie A 10ª giornata, Milan-Inter, sabato 31 ottobre alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW) - San Siro
Europa League 4ª giornata, Milan-Ferencvaros, giovedì 5 novembre alle 18.45 (Sky/NOW) - San Siro
Serie A 11ª giornata, Genoa-Milan, domenica 8 novembre alle 15.00 (DAZN) - Luigi Ferraris, Genova
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan