Milan-Como a Perth. Adani: "La più grave mancanza di rispetto verso la più importante componente del calcio, la gente"

Lele Adani, tramite i suoi profili social, ha parlato così di Milan-Como che si giocherà a Perth: "Milan-Como in Australia è la più grande e grave mancanza di rispetto verso la più importante componente del calcio, la gente. Se diciamo che il calcio è della gente mi dite come facciamo a rispettare la gente portando la squadra che la gente ama a 13.700km di distanza con fuso orario. Perché? Per la modernità? Il businnes? E il rispetto per la passione dov'è?

Capisco le concessioni perché è stato così anche per Villarreal-Barcellona a Miami. Però davanti al business e alla modernità non dimentichiamo mai i sacrifici delle persone che amano e sostengono sempre. Ceferin ha concesso queste deroghe e ha definito questa situazione deplorevole. Non credo ci sia bisogno di aggiungere altro".