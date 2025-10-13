Milan-Como a Perth, Maignan la pensa come Rabiot: "I nostri obiettivi sono ambiziosi, non bisogna lasciare nulla al caso"

Ieri Mike Maignan è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara tra le sua Francia e l'Islanda e ha risposto anche ad una domanda sul fatto che Milan-Como di Serie A si giocherà a Perth in Australia. Il portiere rossonero si è detto d'accordo con il suo compagno di squadra Adrien Rabiot: "Sono totalmente d'accordo con Adrien Rabiot. Non capisco perché giochiamo all’estero. Oggi si dimenticano molte cose, si pensa molto all’aspetto finanziario. È una partita del campionato italiano, non capisco perché si giochi all’estero. Inoltre, avremmo dovuto giocare in casa, quindi 'perdiamo' una partita casalinga. I nostri obiettivi sono ambiziosi, non bisogna lasciare nulla al caso" le sue parole riportate da gazzetta.it.

Ricordiamo cosa aveva dichiarato in merito il compagno di squadra e nazionale Adrien Rabiot nei giorni scorsi: "È totalmente folle. Dopotutto, si tratta di accordi economici per dare una certa visibilità al campionato. Tutto questo è al di là delle nostre possibilità. Il tema dei calendari, la salute dei giocatori, è molto discusso, e tutto sembra folle. È folle percorrere così tanti chilometri per giocare una partita tra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci. Come sempre".

