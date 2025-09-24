Milan, contro il Napoli la stessa formazione iniziale di Udine

vedi letture

Archiviata la Coppa Italia con il 3-0 al Lecce e la qualificazione agli ottavi contro la Lazio, il Milan si è ritrovato oggi a Milanello e ha iniziato a pensare alla prossima gara di campionato contro la capolista Napoli, in programma domenica alle 20.45 a San Siro. In visto di questa partita, Massimiliano Allegri dovrebbe confermare lo stesso undici titolare schierato sabato scorso in casa dell'Udinese, quindi quello composto da Maignan in porta, Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot ed Estupinan a centrocampo, e la coppia Pulisic-Gimenez in attacco. Lo riferisce Sky.

Domani dovrebbe rivedersi in gruppo Rafael Leao che tornerà così a disposizione di Massimiliano Allegri dopo oltre un mese (si era infortunato al polpaccio lo scorso 17 agosto contro il Bari nei 32esimi di Coppa Italia). Il portoghese partirà dalla panchina e sarà un'arma importante nelle mani del tecnico portoghese a partita in corso. Queste le parole di ieri in conferenza stampa di Marco Landucci, vice-allenatore milanista: "Credo che Leao giovedì sarà con noi in gruppo, sta andando tutto bene, quindi credo che sarà a disposizione per domenica".