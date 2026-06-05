Milan, contro il Torino l'esordio nel nuovo campionato 2026/2027

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Sarà contro il Torino l'esordio del Milan in vista della prossima stagione in Serie A 2026/2027. Una trasferta subito insidiosa

La nuova stagione del Milan prova, con moltissime difficoltà ad entrare nel vivo. Infatti, proprio in questi minuti è in corso l’organizzazione del nuovo calendario di Serie A 2026/2027. Per i rossoneri sarà una stagione difficile, nella quale vivranno tantissime insidie. Tutto parte dal fatto che questa squadra non ha un allenatore e soprattutto un direttore sportivo. Impossibile lavorare e programmare decentemente così, in queste condizioni. Nonostante questo, il Milan si prepara ad affrontare nuovamente le proprie avversarie, con ben altre ambizioni e, beati loro, con un’organizzazione più ferrata e concreta.

L'ESORDIO DEL MILAN A TORINO

Sarà Torino-Milan la prima giornata di campionato dei rossoneri, in programma il 23 agosto. Una trasferta insidiosa da sempre per i rossoneri, che solo nella passata stagione hanno trovato la vittoria dopo sei anni.