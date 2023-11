Milan, è nata la nipote di Stefano Pioli: il tecnico ha lasciato Milanello subito dopo l'allenamento odierno

Come riferisce Sky, Stefano Pioli non è contento solo per la bellissima vittoria di ieri del suo Milan contro il PSG, ma anche perchè nelle scorse ore è nata sua nipote. Proprio per questo, il tecnico rossonero, subito dopo l'allenamento di questa mattina a Milanello, ha lasciato il Centro Sportivo di Carnago per raggiungere la sua famiglia.