Milan, è Pulisic il tuo trascinatore: tutti i gol e assist dell'americano fin qui

Christian Pulisic è sicuramente uno dei giocatori più decisivi e dominanti di questa Serie A, c’è poco da dire. Pur non essendo un vero numero nove, l’americano segna come un centravanti. Oggi è attualmente il capocannoniere dei rossoneri in Serie A con 8 gol, quasi sempre decisivi al fine del risultato finale.

Dal suo arrivo in Italia, nell’estate del 2023, Pulisic è stato il giocatore del Milan più decisivo per goal e assist fatti. Sono infatti 42 le reti ufficiali segnate dal numero 11 americano, condite con ben 25 assist in 116 presenze ufficiali con la maglia rossonera.

Giovanni Reyna esalta l'amico Pulisic

"Ormai conosco Christian da tanti anni. Negli anni abbiamo costruito un bel rapporto in campo e fuori. È bello vedere che sta spostando gli equilibri al Milan. Lui è un ispirazione per tanti bambini in America e sopratutto per le prossime generazioni. Non c’è molto da dire: parliamo di un giocatore straordinario ma allo stesso tempo di un ragazzo semplicissimo. Lui è davvero fantastico. Sono felice che stia facendo bene a Milano. Siamo entrambi ancora molto giovani e non vedo l’ora di continuare a crescere accanto a lui calcisticamente. Sono sicuro che passeremo bellissimi momenti insieme in nazionale e sopratutto al Mondiale”