Milan, il fitto programma del mese di ottobre: tutte le partite e date
Terminata questa lunghissima pausa dedicata alla UEFA Nations League, è finalmente tempo di tornare a pensare concretamente al campionato. Domenica alle ore 18:00 i rossoneri saranno ospiti del Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ed è proprio li che inizierà un vero e proprio tour de force perché la squadra di Amorim giocherà ben 9 partite in 29 giorni, una media di 1 partita ogni 3,2 giorni. Vediamo quali sono i prossimi impegni dei rossoneri.
MILAN, 29 GIORNI DI FUOCO: LE PARTITE IN PROGRAMMA
Domenica 11 ottobre - Sassuolo-Milan Serie A
Giovedi 15 ottobre - Salisburgo-Milan Europa League
Domenica 18 ottobre - Milan-Atalanta Serie A
Giovedi 22 ottobre - Bournemouth-Milan Europa League
Domenica 25 ottobre - Udinese-Milan Serie A
Mercoledi 28 ottobre - Milan-Bologna Serie A
Sabato 31 ottobre - Milan-Inter Serie A
Giovedì 5 novembre - Milan-Ferencvaros Europa League
Domenica 8 novembre - Genoa-Milan Serie A
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