Serie A, il programma della 6^ giornata: Milan in campo alle 18.00

Serie A, il programma della 6^ giornata: Milan in campo alle 18.00MilanNews.it
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Oggi alle 07:00News
di Redazione MilanNews

Di seguito tutte le info sulla 6^ giornata: Milan in campo domenica alle 18.00 a Sassuolo:

SERIE A, IL PROGRAMMA DEL SESTO TURNO DI CAMPIONATO

Di seguito si riporta il programma completo del sesto turno del campionato di Serie A Enilive. Il Milan sarà in campo domenica pomeriggio alle ore 18 in casa del Sassuolo:

SABATO 10/10

ore 15, Genoa-Fiorentina
ore 18, Inter-Parma
ore 20.45, Napoli-Frosinone

DOMENICA 11/10

ore 12.30, Como-Roma
ore 15, Lazio-Monza
ore 15, Lecce-Bologna
ore 18, Sassuolo-Milan
ore 20.45, Cagliari-Juventus

LUNEDÌ 12/10

ore 18.30, Atalanta-Venezia
ore 20.45, Torino-Udinese