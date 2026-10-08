Serie A, il programma della 6^ giornata: Milan in campo alle 18.00
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Di seguito tutte le info sulla 6^ giornata: Milan in campo domenica alle 18.00 a Sassuolo:
SERIE A, IL PROGRAMMA DEL SESTO TURNO DI CAMPIONATO
Di seguito si riporta il programma completo del sesto turno del campionato di Serie A Enilive. Il Milan sarà in campo domenica pomeriggio alle ore 18 in casa del Sassuolo:
SABATO 10/10
ore 15, Genoa-Fiorentina
ore 18, Inter-Parma
ore 20.45, Napoli-Frosinone
DOMENICA 11/10
ore 12.30, Como-Roma
ore 15, Lazio-Monza
ore 15, Lecce-Bologna
ore 18, Sassuolo-Milan
ore 20.45, Cagliari-Juventus
LUNEDÌ 12/10
ore 18.30, Atalanta-Venezia
ore 20.45, Torino-Udinese
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