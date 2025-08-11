Milan, giovedì alle 14 Estupinan, Jashari e Terracciano al Flagship Store di via Dante

Giovedì 14 agosto alle 14, Pervis Estupiñán, Ardon Jashari e Pietro Terracciano incontreranno i tifosi milanisti al Flagship Store di via Dante. Lo comunica il Milan sul suo sito ufficiale: "Dopo le amichevoli a Dublino e Londra, prima di Milan-Bari in Coppa Italia, proseguono le iniziative rossonere con protagonisti i nostri nuovi giocatori. A breve distanza dal recente bagno di folla per Luka Modrić, il Flagship Store di via Dante si prepara a ospitare e accogliere uno speciale e ricco appuntamento, in programma giovedì 14 agosto alle 14.00. Saranno Pervis Estupiñán, Ardon Jashari e Pietro Terracciano a visitare il negozio, ormai punto di riferimento e aggregazione proprio nel cuore pulsante di Milano.

Per i tifosi milanisti un'occasione unica: venite a vederli da vicino, dategli il vostro abbraccio e dimostrategli il vostro calore verso l'inizio ufficiale della stagione. Vi aspettiamo al Flagship Store di via Dante, giovedì 14 agosto alle 14.00!".