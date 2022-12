Milan, il Mondiale di Leao: due gol in 83 giri d'orologio. Incomprensibile la sua gestione

MilanNews.it

Il nativo di Almada, in patria, è stato sicuramente uno degli oggetti di discussione - dopo, certamente, il Re di Portogallo, Cristiano Ronaldo. La gestione di Santos, infatti, non è stata particolarmente accolta dal popolo lusitano: per Rafael Leao sono stati solamente 83 i giri d'orologio a disposizione - spalmati su cinque partite. Ma nonostante ciò, il suo apporto non è mancato dato che ha realizzato ben due reti. Il suo percorso è terminato ai quarti di finale contro il Marocco (partita terminata sull'1-0 per i Leoni dell'Atlas, ndr).