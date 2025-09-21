Milan, il prossimo impegno: occhio perché prima del Napoli c'è un'altra partita

Milan, il prossimo impegno: occhio perché prima del Napoli c'è un'altra partitaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:23News
di Antonello Gioia

Dopo la gran bella vittoria di Udine, il Milan tornerà in campo già martedì contro il Lecce per la sfida valida per i sedicesimi di Coppa Italia: calcio d'inizio alle 21 a San Siro. In campionato, invece, il prossimo appuntamento è fissato per domenica 28 settembre alle 20:45 a San Siro per la sfida al Napoli.