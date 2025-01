Milan in Champions, sorteggio e spareggi per la fase a eliminazione diretta: come funziona

Il Milan vince contro il Girona e si assicura, quantomeno un posto in Champions League anche per il futuro. L'ultima sfida contro la Dinamo Zagabria, se dovesse esser vinta dai rossoneri regalerebbe a Conceiçao gli Ottavi di Finale di Champions. In attesa dell'ultima giornata della fase campionato però, la Champions League 2024-2025 ha già i suoi primi verdetti.

Le prime otto in classifica della fase campionato accedono direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal nono al 24° posto vanno agli spareggi. Questi saranno divisi tra andata e ritorno e porteranno le vincenti agli ottavi di finale. Il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta si svolgerà venerdì 31 gennaio alle ore 12.

Come funziona il sorteggio

Le squadre che terminano la fase campionato tra il 9° e il 16° posto saranno teste di serie del primo sorteggio della fase a eliminazione diretta e affronteranno una squadra classificata dal 17° al 24° posto. La squadra testa di serie, in linea di principio, giocherà il ritorno in casa. I potenziali avversari sono inoltre predefiniti dagli accoppiamenti delle posizioni finali nella fase campionato. Ad esempio, le squadre che si classificano al 9° e al 10° posto affronteranno le squadre che si sono classificate al 23° o 24° posto; le squadre che si classificano all'11° o al 12° posto saranno sorteggiate contro le squadre classificate al 21° o al 22° posto e così via.

Come si svolge il sorteggio

Il sorteggio inizia con le squadre non teste di serie, assegnando ciascuna squadra di una coppia di squadre non teste di serie a una delle relative posizioni predefinite nel tabellone, iniziando con le squadre classificate al 23°/24° posto e finendo con quelle al 17°/18°. Viene estratta una pallina da un'urna contenente le squadre classificate al 23° e 24° posto. La squadra estratta per prima viene posizionata nel lato argentato del tabellone, mentre la seconda non testa di serie va nel lato blu. Questo processo viene ripetuto per tutte le altre squadre non teste di serie, assegnando loro un posto sul tabellone. Una volta sistemate tutte le squadre non teste di serie, si passa alle squadre testa di serie, iniziando con quelle al 15° e 16° posto. Anche in questo caso, la prima squadra estratta va nel lato argentato, mentre la seconda viene assegnata al lato blu del tabellone. La procedura viene ripetuta per i restanti accoppiamenti degli spareggi per la fase a eliminazione diretta, terminando con le squadre classificate al 9°/10° posto.