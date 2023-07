Milan in salute (economica): utile di 15 milioni e una crescita del 30% dei ricavi

Il Corriere dello Sport ha provato a spiegare come il Milan stia riuscendo a portare avanti un mercato così importante, per elogiare il lavoro fatto negli ultimi anni dalla gestione Elliott e poi da RedBird a livello economico. Non si possono motivare le spese rossonere solo con la cessione di Tonali. In via Aldo Rossi quest'anno, da diverso tempo a questa parte, si registrerà un utile che toccherà i 15 milioni.

Inoltre i ricavi crescono del 30%: se tre anni fa ammontavano a 192 milioni circa, oggi raddoppiano toccando i 370-380 milioni di euro. In particolare è nel "fatturato commerciale" che il club rossonero sta crescendo: solo negli ultimi tre mesi sono stati annunciati sette contratti pubblicitari nuovi o rinnovati.