Milan-Inter si giocherà alla 10^ giornata di campionato

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E' in corso l'annuncio ufficiale del nuovo calendario di Serie A 2026/2027. Il derby di Milano sarà in programma alla decima giornata di campionato

La nuova stagione del Milan prova, con moltissime difficoltà ad entrare nel vivo. Infatti, proprio in questi minuti è in corso l’organizzazione del nuovo calendario di Serie A 2026/2027. Per i rossoneri sarà una stagione difficile, nella quale vivranno tantissime insidie. Tutto parte dal fatto che questa squadra non ha un allenatore e soprattutto un direttore sportivo. Impossibile lavorare e programmare decentemente così, in queste condizioni. Nonostante questo, il Milan si prepara ad affrontare nuovamente le proprie avversarie, con ben altre ambizioni e, beati loro, con un’organizzazione più ferrata e concreta.

Proprio su questo argomento, entra di prepotenza la nuova data del Derby di Milano 2026/2027. Milan-Inter sarà alla decima giornata, il primo novembre. Almeno per quanto riguarda queste partite, negli ultimi anni i rossoneri hanno saputo invertire il trend, vincendo quasi sempre contro l'Inter, ecetto due pareggi nelle ultime due stagioni tra campionato e Coppa.