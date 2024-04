Milan-Inter, tutte le statistiche sul derby meneghino

Milan vs Inter del 22.04.2024 - Statistiche prepartita

STATISTICHE SULLE PARTITE

Sei partite alla fine della stagione, ora il numero è certo. Dopo l'eliminazione dei rossoneri da parte della Roma di Daniele De Rossi, che tra andata e ritorno ha sconfitto la banda di Pioli due volte (1-0 a San Siro e 2-1 all'Olimpico), giustamente passando il turno, perché delle due squadre è l'unica ad avere giocato a calcio; 40 tiri in due partite ed un gol non è una giustificazione, a maggior ragione perché il gol è arrivato a giochi fatti, può esserlo la sfortuna magari, con tre legni in due partite, ma resta il fatto che delle due squadre una sola ci ha creduto e una sola ha davvero corso per l'obiettivo qualificazione, e quella squadra è in semifinale a giocarsela contro il Leverkusen.

Alla luce dell'impegno di giovedì sera, la partita di campionato è stata schedulata di lunedì sera, e non è una partita qualsiasi, è il Derby. E non è un Derby qualsiasi, è un Derby che può assegnare lo Scudetto matematicamente.

E non è nemmeno uno Scudetto qualsiasi, è lo Scudetto della Seconda Stella, quello per il quale ad agosto si partiva per dare battaglia. Battaglia che in realtà è finita praticamente a gennaio, un po’ come accadde lo scorso anno con il Napoli. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per fare sì che anche lunedì sia una serata da dimenticare. Sta solamente ai giocatori e all'allenatore fare in modo che questo giorno di gioia dei cugini nerazzurri arrivi settimana prossima, e lo si può fare in un modo solo, cioè non perdendo.

Si giocherà il 22 aprile, sarà la 12ma volta nella storia del Milan, finora 5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.

Non è mai stato giocato un derby in questa data, ma un fatto curioso è che i primi tre precedenti (1906, 1923 e 1934) sono sempre stati contro la Juventus. L'ultima volta che si giocò di 22 aprile fu nel 2012, quando il Milan impattò per 1-1 in casa con il Bologna, recuperando con Ibrahimovic al 90' una quasi sconfitta firmata Ramirez dopo 26 minuti.

L'ultima vittoria risale al 2006, in terra di Sicilia: il Milan, ospite a Messina, vinse per 3-1, con gol di Jankulovski, Gattuso e Gilardino, in risposta al momentaneo vantaggio di Sculli. Nel 2001 finì 3-3 a Lecce, con una rimonta conclusa al 90' da Kaladze. Negli ultimi 3 precedenti, il Milan ha trovato il gol sempre al 90'.

L'ultima sconfitta risale al 1990, quando il Verona sconfisse il Milan per 2-1 al Bentegodi: Simone portò in vantaggio i rossoneri, poi però Sotomayor e Pellegrini ribaltarono nella ripresa. In quella partita il Milan finì in 8, con le espulsioni di Rijkaard per doppia ammonizione, Van Basten e Costacurta per rosso diretto. Fu espulso anche Arrigo Sacchi per proteste, quando si era ancora sull'1-0 per il Milan. Finora, il Milan non ha mai perso in casa in questa data.

La prossima partita contro l'Inter sarà la sfida n.250 in tutte le competizioni, la n.184 in Serie A e la n.92 in casa rossonera. Contando solo la Serie A dal 1929-30, 30 vittorie rossonere, 26 pareggi e 35 sconfitte in casa.

Nelle ultime 5 volte che il Milan ha giocato contro l'Inter sono arrivate 5 sconfitte, ma sono arrivate in due partite di Champions, nella Supercoppa Italiana, e in due derby in trasferta. Infatti l'ultimo precedente giocato in casa del Milan in Serie A è la vittoria del 3 settembre 2022, con risultato finale 3-2: Brozovic per il vantaggio esterno, poi Leao, Giroud e ancora Leao, prima del 3-2 finale di Dzeko.

Il primo derby in partite ufficiali della storia si giocò il 10/01/1909, e il Milan si impose 3-2 grazie alle reti di Attilio Treré, Pietro Lana e Max Laich.

La vittoria con maggior scarto nella storia per il Milan risale invece alla Coppa Mauro del 1918, un torneo bellico ufficialmente riconosciuto negli anni della Prima Guerra Mondiale: finì 8-1 con una cinquina firmata Aldo Cevenini. Nei soli incontri di Serie A, invece, il Milan non ha mai vinto derby casalinghi con più di 3 gol di scarto: fu sempre 3-0 ed avvenne in 5 occasioni, l'ultima delle quali nel 2015-16 (gol di Alex, Bacca e Niang).

La sconfitta più pesante della storia dei derby interni risale al secondo derby di sempre, il 06/02/1910, in cui i nerazzurri ebbero la meglio per 5-0. In Serie A invece si arriva al 1973-74, quando l'Inter si impose per 5-1 sui rossoneri allora allenati da Cesare Maldini. Cesare ebbe modo, 27 anni dopo, di prendersi una bella rivincita l'11/05/2001, infliggendo un 6-0 in trasferta, ma questa è un'altra storia. Per ben tre volte il Milan riuscì a ribaltare una partita partendo da un parziale di primo tempo negativo: il 12/01/1919 il Milan ribaltò un 1-3 vincendo 4-3. Gli altri due precedenti sono molto più recenti: il 21/02/2004 il Milan, sotto per 2-0 a fine primo tempo, seppe ribaltare con le reti di Tomasson, Kakà e Seedorf. Il 06/08/2011 invece, in Supercoppa Italiana, Ibrahimovic e Boateng ribaltarono il vantaggio iniziale di Sneijder e il Milan di Allegri conquistò il titolo.

In due occasioni fu invece l'Inter a ribaltare il risultato, sempre partendo da un fine primo tempo di 1-0 per il Milan: il 09/04/1933 l'Ambrosiana-Inter vinse 3-1, mentre nella Coppa Italia 1994-95 finì 2-1 (per il Milan segnò Lentini, per l'Inter Orlandini e Bergomi).

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

14 giocatori esordirono in un Milan vs Inter (o Milan vs Ambrosiana-Inter); tra di loro, citiamo Tito Cucchiaroni (21/10/1956), Walter Vecchi (18/02/1968), Klaas Jan Huntelaar (29/08/2009) e Theo Hernandez (21/09/2019).

Chiusero la loro esperienza in un Milan vs Inter (o Milan vs Ambrosiana-Inter) 11 giocatori, tra cui Johann Madler ed Andrea Meschia (10/01/1909), Giorgio Braglia (03/07/1977), Johann Vogel (14/04/2006), Fernando Torres (23/11/2014).

Segnarono il loro primo gol rossonero in casa contro l'Inter 15 giocatori: Max Laich e Pietro Lana (10/01/1909), Paolo Silvestri (02/12/1934), Cinzio Scagliotti (12/02/1939), Riccardo Carapellese (20/10/1946), Mario David (25/01/1961), Romano Fogli (03/11/1968), Giorgio Biasiolo (08/11/1970), Giuseppe Sabadini (07/06/1972), Paolo Rossi (01/12/1985), Alessandro Costacurta (18/03/1990), Steinar Nilsen (08/01/1998), Jaap Stam (06/04/2005), Ronaldinho (28/09/2008), Tiemoué Bakayoko (17/03/2019).

Segnarono il loro ultimo gol rossonero ai nerazzurri in casa 15 giocatori: Max Laich (10/01/1909), Armando Marini (03/03/1918), Cinzio Scagliotti (12/02/1939), Amedeo Degli Esposti (25/01/1942), Walter Del Medico (19/03/1944), Enrico Candiani (19/03/1950), Tito Cucchiaroni (15/06/1958), Pierino Prati (19/11/1972), Silvano Villa (07/12/1975), Giorgio Braglia (03/07/1977), Roberto Scarnecchia (26/06/1985), Dejan Savicevic e Steinar Nilsen (08/01/1998), Tiemoué Bakayoko e Mateo Musacchio (17/03/2019).

Aldo Cevenini fu l'unico a segnare 5 gol in una partita all'Inter; José Altafini nel 5-3 del 12/11/1961 segnò una quaterna. Nessuna tripletta, e 10 invece le doppiette, quattro di queste negli ultimi 20 anni, a firma Shevchenko, Pato, Suso e Leao.

Arbitra Colombo di Como, solo un precedente finora con il Milan, e andò male: sconfitta per 4-2 in casa del Monza.

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)