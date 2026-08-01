Verso Milan-Inter: dopo undici anni torna il Derby in amichevole. Tutti i numeri

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Martedì 5 agosto Milan e Inter si sfideranno in amichevole a Perth: torna un derby pre-campionato per la prima volta dopo undici anni

Mercoledì 5 agosto alle 13 a Perth andrà in scena il primo derby stagionale in occasione dell’Internazionale Summer Tour. Sarà soltanto un’amichevole, ma sicuramente sia Chivu, che soprattutto Amorin (alla seconda uscita dopo il pari di Glasgow) vorranno fare bella figura, nonostante i tanti giocatori che mancheranno a causa del Mondiale.

Un derby amichevole manca da undici anni esatti: l’ultima volta fu nel lontano 2015, con le due squadre che non stavano attraversando un grande periodo.

I precedenti fra Milan e Inter in gare amichevoli sono ben 62, con un bilancio che vede 28 vittorie rossonere, 23 nerazzurre e 11 pareggi. La prima amichevole risale a più di cento anni fa, quando nel 1908 le due squadre si affrontarono e vinse il Milan con un tennistico 6 a 3.

Nei primi anni 2000 le due squadre si sono affrontate in gare da 45’ nel famoso Trofeo Tim, che era un evento che tutti i tifosi aspettavano in vista del via della stagione ufficiale.

Agli inizi degli anni 80, con un Milan in netta difficoltà, le due squadre si affrontarono anche in tre edizioni del Mundialito per Club, con un pareggio e un successo a testa.

L’ultimo derby in gare amichevoli è datato 24 novembre 2015, in occasione del Trofeo San Nicola. La gara (tempo da 45’) si svolse a Bari e nella gara decisiva (le due milanesi avevano vinto contro il Bari) il Milan di Sinisa Mihajlovic vinse per 1 a 0 grazie al guizzo di Andrea Poli.

Un mese prima (21 ottobre) a San Siro andò in scena la 24° edizione del Trofeo Berlusconi (le due squadre si affrontarono in questo torneo anche nel 1992 quando il Milan ebbe la meglio per 1 a 0 grazie al goal di Papin). Un Inter piena di giovani (soprattutto nella ripresa) vinse per 1 a 0 con il goal di Kondogbia dopo 12’ grazie anche a un clamoroso errore di Mexes e i rossoneri uscirono fischiati dai propri tifosi.

Nello stesso anno, ma nei mesi estivi, proprio il francese Mexes decise il derby in occasione dell’International Champions Cup. La gara si giocò il 25 luglio a Shenzhen (Cina) e i rossoneri vinsero per 1 a 0 con l’eurogol del difensore francese a metà ripresa.