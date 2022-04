Milan-Investcorp: l'attuale dirigenza sarà confermata e lavorerà subito per 4-5 rinforzi importanti

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Investcorp detterà le linee guida sul prossimo mercato del Milan non appena ci sarà il closing. Al momento - sottolinea il Corriere dello Sport - non c’è stato alcun contatto con l’attuale dirigenza che sta portando avanti il lavoro svolto nei mesi scorsi attraverso incontri e colloqui con procuratori e intermediari. L'attuale dirigenza sarà confermata (ci sono solo ancora dubbi sull'ad Gazidis) e sono previsti rinforzi per rendere il Milan ancora più competitivo - si legge - almeno 4-5 acquisti importanti. Uno dei primi ad arrivare potrebbe essere il difensore Botman dal Lille, per il quale manca solamente l’accordo finale con la squadra francese ma è possibile che fino al closing non venga ufficializzato nulla, compreso i rinnovi di alcuni giocatori, per poi ripartire forte una volta che ci sarà l’insediamento della nuova proprietà araba.