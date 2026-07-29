Milan, dopo Karetsas sfuma anche Alajbegovic: il bosniaco è ad un passo dalla Juventus

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Il Milan vede sfumare un altro obiettivo di mercato per la trequarti. Kerim Alajbebovic è vicinissimo alla Juventus che ha trovato un accordo con il Bayer Leverkusen

Kerim Alajbegovic è ad un passo dalla Juventus. Lo scrive Sky Sport Germania che rivela che il club bianconero ha trovato un accordo totale con il Bayer Leverkusen per il giovane attaccante bosniaco. Affare da 33 milioni di euro di parte fissa che potrebbe arrivare a 40 milioni con i bonus. Mancano gli ultimi dettagli da definire, ma ormai è quasi fatta per lo sbarco di Alajbegovic in bianconcero.

🚨⚫️⚪️ EXCL. Kerim Alajbegović (18/🇧🇦) is set to join Juventus. Total agreement between Bayer 04 Leverkusen and Juve for a permanent deal. 🇮🇹



💰 Juve will pay an initial €33m, with add-ons up to €40m. Just final details remain to be sorted out … @SkySportDE — Patrick Berger (@berger_pj) July 29, 2026

Nelle scorse settimane, il suo nome era stato accostato anche al Milan che è alla ricerca di rinforzi per la trequarti. Zlatan Ibrahimovic era rimasto impressionato dalle sue prestazioni al Mondiale e aveva speso bellissime parole nei suoi confronti. Dopo Karetsas, che è andato al Borussia Dortmund, i rossoneri vedono sfumare così un altro obiettivo di mercato.