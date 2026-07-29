Visnadi: "Il Milan già così è più forte dell'anno scorso. Magari ora completerà la rosa con i saldi"

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Gianni Visnadi, giornalista, si è così espresso a Radio Radio sul calciomercato del Milan, al momento in stand-by dopo i primi botti.

Gianni Visnadi, giornalista, si è così espresso a Radio Radio sul calciomercato del Milan, al momento in stand-by dopo i primi botti: "Vendere è più difficile che comprare. Per la questione Leao ci dovrà pensare Jorge Mendes. Però, dico una cosa: il Milan già così è più forte dell'anno scorso e magari ora completerà la rosa con i saldi di agosto".

Gabbia ha parlato degli obiettivi del Milan

Nella seconda parte della sua intervista, Matteo Gabbia si è concentrato sugli obiettivi della stagione. Il centrale italiano non si nasconde dietro a un dito: "Seconda stella? Chiunque indossi questa maglia ha l’obbligo di fare il massimo ovvero affrontare ogni partita per cercare di vincerla". Non solo il campionato, quest'anno ci sarà anche l'Europa League che non va vista come un intralcio: "L’Europa League non è assolutamente un ostacolo, ma un obiettivo. A vere una competizione in più, alla quale puntare, è positivo. Al Milan non si può scegliere, ma bisogna arrivare a maggio nelle condizioni di provare a vincere". Non è mancato anche un giudizio sul cambio di atteggiamento di Gerry Cardinale: "Cardinale è una persona molto ambiziosa e pretende anche da noi il massimo perché rispetto alle ultime stagioni vuole cambiare marcia".