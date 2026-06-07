Milan, la certezza si chiama Strahinja Pavlović: i numeri del serbo in rossonero

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Una conferma importante e assolutamente di livello. Pavlovic al Milan è migliorato tantissimo, diventando uno dei punti di riferimento della squadra

Con molta calma, forse troppa il Milan tenta di organizzare la prossima stagione 2026/2027. Infatti, questo è un giugno iniziato come al solito. Tanto caos, tante riflessioni e ad oggi ancora nessuna novità concreta. Il Milan lavora per costruirsi il proprio futuro, ma il tempo passa e le settimane assumo sempre più importanza in ottica di tempo (perso). Un discorso che vale soprattutto per alcuni giocatori, ancora ignari di sapere novità sul proprio futuro prossimo.

La certezza per la prossima stagione si chiama Strahinja Pavlović. Da molti non apprezzato, il serbo ha invece saputo stupire tutti migliorando tantissimo dal suo arrivo in rossonero, nell'estate del 2024. Così, proprio sul centrale del Milan è doveroso e anche un po' curioso aprire alla riflessione che quest'oggi vogliamo porvi: è normale che un difensore quale è Pavlovic abbia quasi gli stessi gol Nkunku con il Milan?

PAVLOVIC (QUASI) MEGLIO DI NKUNKU

Una statistica strana e che fa abbastanza sorridere (amaramente). Infatti, Strahinja Pavlović in 73 presenze ufficiali con la maglia del Milan ha messo a segno 7 gol e 3 assist. Dei numeri alquanto simili a quelli di Christopher Nkunku, arrivato in rossonero la scorsa estate. Il francese in 35 presenze ha segnato 8 gol e 3 assist, proprio come il serbo.