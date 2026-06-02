Milan, la contestazione sbarca negli USA? Proposto l'acquisto di uno spazio a Time Square per pubblicare il messaggio “Save AC Milan - Cardinale out”
Dopo la contestazione in occasione dell'ultima partita di campionato contro il Cagliari e aver riempito Milano con striscioni, la protesta dei tifosi del Milan potrebbe presto sbarcare negli Stati Uniti, ovvero casa di Gerry Cardinale: al vaglio c'è infatti l'idea di acquistare uno spazio a Time Square a New York dove proiettare un messaggio molto chiaro contro proprietario rossonero, cioè "Save AC Milan - Cardinale out”. Inoltre potrebbero essere presi degli spazi pubblicitari anche su alcuni media americani di riferimento.
Scrive Luca Serafini su Instagram: "L’idea è venuta a Guido, presidente del Milan Club Valle Telesina (Benevento), il quale si è rivolto a Milancommunity che lo ha indirizzato a un confronto con AIMC, la Curva Sud, Old Clan e il Milan Club New York. Altri contatti si stanno susseguendo in Italia e Oltreoceano. La proposta, accolta entusiasticamente da tutti gli interlocutori, è quella di acquistare uno spazio video sui maxischermi di Times Square, nel cuore di Manhattan, per pubblicare il messaggio 'Save Ac Milan - Cardinale out'. Al vaglio anche l’acquisizione di spazi su altri media americani, tra cui CBS e New York Times".
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