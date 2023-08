Milan, la gara con il Trento non sarà visibile: solo highlight per la partita odierna

Dopo l'amichevole di ieri sera contro il Monza, valida per il trofeo 'Silvio Berlusconi', il Milan scenderà in campo già oggi per un nuovo test, ospitando a Milanello il Trento: calcio d'inizio alle ore 18:00. Scenderanno in campo i rossoneri che hanno giocato poco o non sono proprio scesi in campo nella partita di ieri all'U-Power Stadium: tra questi, saranno molto probabilmente titolari Chukwueze, Okafor e Musah.



A differenza della gara disputata ieri sera, il match contro il Trento non sarà visibile da nessuna parte: il club rossonero pubblicherà sui propri canali social il video degli highlights della gara che avrà alle 18 il calcio d'inizio.