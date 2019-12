Milan, la probabile formazione anti-Antalanta: un cambio e tante conferme

La Gazzetta dello Sport riporta la probabile formazione del Milan in vista della gara contro l'Atalanta. Stando a quanto riferito dalla rosea, Pioli dovrebbe riproporre la stessa squadra schierata nelle ultime partite, con un solo cambio forzato: Rodriguez al posto dello squalificato Theo Hernandez. Per il resto, tutto confermato: Donnarumma in porta, poi Conti, Musacchio e Romagnoli comporre la linea difensiva insieme al terzino svizzero; in mezzo al campo, spazio a Bennacer, Bonaventura e Kessié, mentre in attacco dovrebbero giocare Suso, Piatek e Calhanoglu.