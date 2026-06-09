Milan, Loftus-Cheek ai saluti? Moncada era convinto che potesse dare di più di Tonali

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Geoffrey Moncada, ex dt rossonero, era convinto che Loftus-Cheek avrebbe dato di più di Tonali, ma il campo ha detto l'opposto

Ruben Loftus-Cheek potrebbe salutare il Milan durante questo mercato estivo. Intervistato da SkySportsUK, il centrocampista inglese, che ha ancora un anno di contratto con il Diavolo, non ha voluto parlare di più di tanto del suo futuro: "Il mio futuro? Al momento non posso dire molto. Mi sto prendendo del tempo per rilassarmi e godermi le vacanze con la mia famiglia".

Arrivato in rossonero nel 2023, Loftus-Cheek non ha mantenuto le aspettative della piazza milanista e del club di via Aldo Rossi. Su lui puntava forte in particolare l'ex dt Geoffrey Moncada che era convinto che potesse dare di più anche di Sandro Tonali in quanto, sulla carta, è un giocatore più completo rispetto al giocatore del Newcastle. Il campo, però, ha detto il contrario. Lo riferisce il Corriere dello Sport.