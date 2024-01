Milan, magic moment per Jovic! 5 gol nelle ultime 7 partite

Il Milan vince 4-1 contro il Cagliari e strappa quindi il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Nei rossoneri brilla particolarmente Luka Jovic, mai così decisivo come in questo ultimo periodo. Infatti l'ex attaccante della Fiorentina è reduce da 5 gol segnati nelle ultime 7 partite, rispettivamente contro: Frosinone, Atalanta, Salernitana e Cagliari, con la sua doppietta che questa sera è stata utile per indirizzare la gara già nel primo tempo.

Magic moment per il serbo, ora alla ricerca anche di una chance da titolare in campionato in vista delle prossime partite.