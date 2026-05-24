Milan, Moncada non vuole andare al Nizza: vorrebbe restare in rossonero

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Il dt rossonero Geoffrey Moncada è finito nel mirino del Nizza che lo ha cercato fortemente, ma la sua intenzione sarebbe quella di restare al Milan

Tra i dirigenti del Milan che sono in bilico c'è anche Geoffrey Moncada, direttore tecnico del club rossonero. Nelle ultime ore, si è parlato di un forte interesse del Nizza nei suoi confronti: è vero che i francesi lo hanno cercato, ma lui non ha intenzione di andarci perchè vorrebbe restare nella società di via Aldo Rossi. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

NON SOLO IBRAHIMOVIC: ANCHE MONCADA ASSENTE A GENOVA

Domenica a Genova, in occasione del match in casa del Genoa vinto 2-1 dal Diavolo, ha fatto molto rumore l'assenza in tribuna al fianco di Gerry Cardinale di Zlatan Ibrahimovic. Ma lo svedese non è stato l'unico assente di spicco perchè in tribuna, nonostante l'importenza della partita per la corsa Champions del Diavolo, non era presente nemmeno Geoffrey Moncada.