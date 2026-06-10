Il Milan e il mosaico delle amichevoli: che sfide contro Celtic e United
Il Milan è chiamato a programmare il futuro con lucidità e attenzione dopo una stagione al di sotto delle aspettative. L’annata appena conclusa non ha soddisfatto né la società né i tifosi, rendendo necessaria una riflessione approfondita. I risultati ottenuti non hanno rispettato gli obiettivi fissati e hanno portato la dirigenza a valutare nuove soluzioni.
L’obiettivo è costruire una strada chiara che consenta alla squadra di ritrovare continuità e maggiore competitività. Programmazione ed equilibrio saranno ingredienti essenziali per rafforzare il progetto. Le prossime settimane saranno decisive per orientare il futuro del club.
Il Milan vuole avviare un nuovo percorso di crescita graduale, con l’ambizione di tornare stabilmente ai vertici del calcio. Nel frattempo comincia a prendere forma il mosaico delle amichevoli estive dei rossoneri. Come ricorda il Corriere dello Sport, sono state fissate anche le amichevoli contro Celtic e Manchester United, in preparazione alla stagione che verrà.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan