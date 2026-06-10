Il Milan e il mosaico delle amichevoli: che sfide contro Celtic e United

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Nel frattempo comincia a prendere sempre più forma il mosaico delle amichevoli estive dei rossoneri: due le sfide già fissate per il Diavolo

Il Milan è chiamato a programmare il futuro con lucidità e attenzione dopo una stagione al di sotto delle aspettative. L’annata appena conclusa non ha soddisfatto né la società né i tifosi, rendendo necessaria una riflessione approfondita. I risultati ottenuti non hanno rispettato gli obiettivi fissati e hanno portato la dirigenza a valutare nuove soluzioni.

L’obiettivo è costruire una strada chiara che consenta alla squadra di ritrovare continuità e maggiore competitività. Programmazione ed equilibrio saranno ingredienti essenziali per rafforzare il progetto. Le prossime settimane saranno decisive per orientare il futuro del club.

Il Milan vuole avviare un nuovo percorso di crescita graduale, con l’ambizione di tornare stabilmente ai vertici del calcio. Nel frattempo comincia a prendere forma il mosaico delle amichevoli estive dei rossoneri. Come ricorda il Corriere dello Sport, sono state fissate anche le amichevoli contro Celtic e Manchester United, in preparazione alla stagione che verrà.