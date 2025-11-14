Milan, oltre ai nazionali contro l'Entella assenti anche Rabiot, Gimenez e Tomori

di Enrico Ferrazzi

Alle 11.30 il Milan giocherà un'amichevole a Solbiate Arno contro l'Entella. Per questa gara, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno, oltre che di coloro che sono impegnati con le rispettive nazionali, anche di altri tre giocatori, vale a dire Adrien Rabiot, Santiago Gimenez e Fikayo Tomori. I primi due stanno recuperando dai loro infortuni (ma dovrebbero tornare in gruppo la prossima settimana in vista del derby), mentre il difensore inglese non è ancora al meglio dopo il problema al ginocchio rimediato nel match in casa dell'Atalanta. 

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Virtus Entella:

MILAN (4-3-3): Terracciano; Cappelletti, Minotti, Vladimirov, Estupinan; Fofana, Jashari, Loftus-Cheek; Borsani, Magrassi, Pulisic. A disp.: Torriani, Eletu, Vechiu, Colombo, Geroli, Branca, Nolli, Traore, Karaca, Ibrahimovic, Asanji. All. Massimiliano Allegri.

VIRTUS ENTELLA: Del Frate, Nichetti, Lipani, Karic, Nermin, Guiu, Russo, Moretti, Ankeye, Boccadomo, Bottaro, Portanova. A disp.: Rinaldini, Siaulys, Palomba, Tiritello, Bariti, Marconi, Debenedetti, Fumagalli, Parodi, Franzoni, Matteazzi, Di Mario, Dalla Vecchia, Dolce, Traniello, Benali. All. Andrea Chiappella.
 