Milan, Orlando: "Se dovesse arrivare Conte la figura di Ibra verrebbe scalfita"

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Le considerazioni di Massimo Orlando a TMW sulla stretta e complicata attualità del Milan, ancora alle prese con la scelta dell'allenatore

L'attuale momento del Milan sembra quasi un disco rotto. Giugno sta scorrendo velocemente, ed incredibilmente i rossoneri si trovano non indietro sulla tabella di marcia, di più. Il club non ha ancora annunciato un direttore sporivo e un allenatore. Un fatto gravissimo visto e considerato che gli addii di Allegri, Moncada, Furlani e Tare sono stati annunciati il 25 maggio. Il tempo quindi passa, ma il Milan non sembra avere così fretta. E' surreale pensare come questa squadra potrà presentarsi nel prossimo ritiro estivo a Milanello, in programma il 12 luglio. In quali condizioni il Milan si allenerà e preparerà il pre campionato? Ma soprattutto con quale allenatore? Tutte domande che ad oggi non sembrano, purtroppo avere risposta.

Così, Massimo Orlando, ex calciatore, è intervenuto a Maracanà proprio in merito a questi argomenti alla radio di Tuttomercatoweb.com. Di seguito un estratto delle sue considerazioni in merito a un ritorno, oggi quasi impossibile di Paolo Maldini al Milan:

"Devo dire che Maldini è persona fantastica, competente, se poi ci metti anche Conte allora ecco che la figura di Ibrahimovic viene scalfita. Anche Ibra deve capire che deve portare dei risultati. Tutti questi nomi che si sentono a me non mi fanno impazzire".