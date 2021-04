Milan, pochissimi gol sono arrivati dalla panchina: il dato

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ha effettuato in questa stagione di Serie A, 118 sostituzioni (di meno solo Crotone, Torino e Udinese). Andando a guardare i numeri, si vede che i rossoneri hanno ottenuto dai subentrati, solamente 4 gol (2 di Hauge e uno a testa di Castillejo e Leao). In totale la squadra di Pioli ha segnato 57 reti in campionato, ciò significa che l’apporto delle riserve come numero di gol, si attesta al 7,02%. Una percentuale molto bassa rispetto alle altre squadre.