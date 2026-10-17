Milan, pronto il rinnovo con adeguamento anche per Alpha Cisse

Alphadjo Cisse si sta meritando sul campo il rinnovo di contratto con adeguamento che il Milan gli vuole riconoscere presto

Cinque gol in 7 partite, un gol ogni 72 minuti. Questo è l'inizio di stagione di Alphadjo Cisse. Numeri che acquisiscono ancora più valore se si considera che il ragazzo non ha ancora 20 anni ed è alla prima stagione in Serie A. Insomma le premesse sono ottime e anche lo stesso calciatore per il momento sembra godersi il momento, piuttosto che montarsi eccessivamente la testa per gli ottimi risultati che sta ottenendo. In questo scenario, e nello scenario in cui Milan sta lavorando sui rinnovi, anche il dossier Cisse è sul tavolo della dirigenza milanista.

Secondo quanto viene riferito da Tuttosport questa mattina, grazie al rendimento di altissimo livello in campo, il Milan sta pensando già di proporre ad Alphadjo Cisse un rinnovo di contratto con adeguamento. L'accordo in essere, firmato lo scorso gennaio, prevede un'intesa fino al 2030 a circa 800mila euro l'anno: il club rossonero vorrebbe allungare di un anno fino al 2031 e incrementare lo stipendio intorno a 1,5 milioni. Già settimana prossima potrebbe esserci un incontro in sede con gli agenti.