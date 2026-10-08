Milan, prosegue la caccia ad un nuovo responsabile dell'area sportiva

Gerry Cardinale avrà nuovi colloqui per rinforzare la struttura del Milan con l'innesto di nuovo responsabile dell'area sportiva

Gerry Cardinale è atteso domenica al Mapei Stadium di Reggio Emilia per stare vicino ancora una volta al suo Milan nell'ostica trasferta sul campo del Sassuolo. Ma il viaggio in Italia e più in generale in Europa del proprietario rossonero, sarà utile anche per proseguire la ricerca di un nuovo responsabile dell'area sportiva. Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, il numero uno di RedBird avrà nuovi colloqui per rafforzare ulteriormente la struttura del club di via Aldo Rossi con l'innesto di un nuovo capo dell'area tecnica.

Nei giorni scorsi, intanto, è stata annunciata l'acquisizione di Warner Bros da parte di Paramount, operazione nella quale Cardinale ha avuto un ruolo fondamentale. Questo il suo commento: "Questo è un momento decisivo per il settore. Applicando il nostro modello di owner-operator all’impareggiabile portafoglio di Paramount e WBD, composto da franchise iconici, produzioni originali di alta qualità e diritti sugli eventi sportivi in diretta, possiamo tutelare questo patrimonio e, allo stesso tempo, prepararci a un panorama dei media che sta attraversando una trasformazione profonda. David Ellison, Presidente e CEO di Skydance, il nostro co-amministratore delegato Ynon Kreiz e il resto del nostro team Skydance di livello mondiale possiedono la visione e la comprovata esperienza necessarie per guidare questa trasformazione. Siamo orgogliosi di sostenerli mentre costruiamo una Hollywood più forte, ampliamo le opportunità per i talenti e creiamo valore a lungo termine per i nostri azionisti".