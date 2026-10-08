Verso Sassuolo-Milan: in attacco il trio Pulisic-Ramos-Cisse?
Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Ruben Amorim, oggi il Milan riprende gli allenamenti a Milanello dove sono attesi anche tutti i giocatori impegnati nelle ultime due settimane con la propria nazionale. Il gruppo milanista inizierà così a preparare la prossima partita di campionato in programma domenica alle 18 sul campo del Sassuolo.
Come scrive stamattina il Corriere dello Sport, dalla sosta sono rientrati in particolare due giocatori molto sorridenti, vale a dire Gonçalo Ramos, autore di tre reti in quattro gare con il Portogallo, e Alphadjo Cisse, in gol anche lui con la maglia dell'Italia Under 21. I due potrebbero far parte del tridente titolare del Diavolo al Mapei Stadium insieme a Christian Pulisic.
Questo il programma completo del sesto turno del campionato di Serie A Enilive:
SABATO 10/10
ore 15, Genoa-Fiorentina
ore 18, Inter-Parma
ore 20.45, Napoli-Frosinone
DOMENICA 11/10
ore 12.30, Como-Roma
ore 15, Lazio-Monza
ore 15, Lecce-Bologna
ore 18, Sassuolo-Milan
ore 20.45, Cagliari-Juventus
LUNEDÌ 12/10
ore 18.30, Atalanta-Venezia
ore 20.45, Torino-Udinese
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