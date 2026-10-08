Milan, Gerry Cardinale atteso domenica anche al Mapei Stadium
Dopo aver avuto un ruolo fondamentale nella nascita di Skydance, piattaforma nata ni giorni scorsi dall'acquisizione Warner Bros da parte di Paramount, Gerry Cardinale è pronto a tornare a pensare al suo Milan e domenica è atteso al Mapei Stadium per la partita del Diavolo contro il Sassuolo. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che ricorda che in questa stagione i rossoneri di Ruben Amorim sono imbattuti quando sugli spalti c'era il numero uno di RedBird. L'unica gara che non ha visto sugli spalti è coincisa con l'unica sconfitta stagionale del Milan, contro il Benfica in Europa League.
SERIE A, IL PROGRAMMA DEL SESTO TURNO DI CAMPIONATO
SABATO 10/10
ore 15, Genoa-Fiorentina
ore 18, Inter-Parma
ore 20.45, Napoli-Frosinone
DOMENICA 11/10
ore 12.30, Como-Roma
ore 15, Lazio-Monza
ore 15, Lecce-Bologna
ore 18, Sassuolo-Milan
ore 20.45, Cagliari-Juventus
LUNEDÌ 12/10
ore 18.30, Atalanta-Venezia
ore 20.45, Torino-Udinese
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan