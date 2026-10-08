Milan, Gerry Cardinale atteso domenica anche al Mapei Stadium

Il patron rossonero Gerry Cardinale sarà presente al fianco della squadra di Ruben Amorim anche domenica in occasione di Sassuolo-Milan

Dopo aver avuto un ruolo fondamentale nella nascita di Skydance, piattaforma nata ni giorni scorsi dall'acquisizione Warner Bros da parte di Paramount, Gerry Cardinale è pronto a tornare a pensare al suo Milan e domenica è atteso al Mapei Stadium per la partita del Diavolo contro il Sassuolo. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che ricorda che in questa stagione i rossoneri di Ruben Amorim sono imbattuti quando sugli spalti c'era il numero uno di RedBird. L'unica gara che non ha visto sugli spalti è coincisa con l'unica sconfitta stagionale del Milan, contro il Benfica in Europa League.

SERIE A, IL PROGRAMMA DEL SESTO TURNO DI CAMPIONATO

SABATO 10/10

ore 15, Genoa-Fiorentina

ore 18, Inter-Parma

ore 20.45, Napoli-Frosinone

DOMENICA 11/10

ore 12.30, Como-Roma

ore 15, Lazio-Monza

ore 15, Lecce-Bologna

ore 18, Sassuolo-Milan

ore 20.45, Cagliari-Juventus

LUNEDÌ 12/10

ore 18.30, Atalanta-Venezia

ore 20.45, Torino-Udinese