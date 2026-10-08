Real Madrid, ieri Luka Modric ha fatto visita ai suoi ex compagni di squadra

Ieri Luka Modric ha approfittato del giorno di riposo concesso da Amorim per andare a Madrid e fare anche visita ai suoi ex compagni del Real

Dopo gli impegni con la Croazia, Luka Modric non è tornato subito a Milano, ma ha sfruttato il giorno di riposo concesso ieri da Ruben Amorim a tutta la squadra rossonera per volare a Madrid dove c'è la sua famiglia. Il centrocampista croato ne ha approfittato anche per andare nel Centro Sportivo del Real Madrid e ha fatto visita ai suoi ex compagni di squadra. A riferirlo è El Chiringuito TV che su Instagram ha pubblicato anche il video dell'uscita in macchina di Modric da Valdebebas alle 21.09:

Nelle scorse ore, il campione croato ha parlato così di un suo possibile ritorno al Real Madrid quando avrà lasciato il calcio giocato: "Ovviamente il Madrid è la mia casa, è il club della mia vita: sono stato lì per 13 anni. Vedremo cosa succederà in futuro. L'ho detto l'ultima volta in un'intervista: chiaro che mi piacerebbe, ma per essere utile, per lavorare per il Madrid, non semplicemente stare nel Madrid, per dare una mano in tutto ciò che posso. Però devo anche prepararmi e capire in che senso, con quale ruolo, se il club lo vorrà... Si devono incastrare molte cose per tornare, ma vedremo, non ci sto pensando in questo momento. Ora sono concentrato sul calcio giocato, però, come ho detto prima, il Madrid è casa mia e certo che sì, sarebbe un sogno. Ma vedremo, senza forzare nulla. Se poi, quando smetterò, troveremo qualcosa in cui potrò essere utile e in cui potrò sentirmi importante, perché no? Ma staremo a vedere, c'è tempo per pensare a questo"