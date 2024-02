Milan, può cambiare la gerarchia dei rigoristi. Pulisic candidatura importante

Dopo i due rigori falliti all'interno dello stesso match, il 2-2 maturato a San Siro la scorsa settimana contro il Bologna, mister Pioli ha ragionato sulla gerarchia dei rigoristi in squadra, ed è stato lui stesso ad ammetterlo oggi in conferenza, aggiungendo che domani lo comunicherà alla squadra.

Secondo Manuele Baiocchini di Sky Sport, dopo gli errori di Giroud (il secondo in stagione) e Theo la scelta può ricadere su Christian Pulisic, che ad oggi in carriera è a 9 su 9 realizzati. In settimana si era proposto anche Rafael Leao, ma la candidatura dell'ex Chelsea e Dortmund rimane la più importante.